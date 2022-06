OL - Ligue 1 : le calendrier 2022-2023 dévoilé

(Photo by PASCAL PAVANI / AFP)

Le calendrier de l’OL en championnat pour la saison 2022-2023 est désormais connu. Le club rhodanien débutera la saison face à Ajaccio à domicile, et la clôturera en déplacement à Nice.

La grande majorité du programme de l’OL pour la saison qui arrive est désormais connue. Alors que quelques parcelles avaient déjà fuité auparavant, notamment la première journée face à Ajaccio au Parc OL le 7 août, et les deux confrontations face au PSG, le 18 septembre (J8) à domicile et le et 2 avril (J29) à l’extérieur, le calendrier intégral du championnat a en effet été dévoilé ce vendredi.

Un mois d'avril de tous les dangers

Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette démarreront la saison par des rencontres relativement abordables. Le premier gros déplacement aura lieu à Monaco, le 11 septembre (J7), une semaine avant la réception des Parisiens. La seconde manche est fixée au 21 mai, à trois journées de la fin. L’Olympico quant à lui se jouera dans un premier temps au Vélodrome le 6 novembre (J14), puis à Décines le 23 avril (J32) pour l’échéance retour. L’OL achèvera sa saison sur la pelouse de Nice le 3 juin.

Les principales affiches de l'OL cette saison :

7e journée : Monaco - OL (11 septembre)

8e journée : OL - PSG (18 septembre)

11e journée : Rennes - OL (16 octobre)

14e journée : OM - OL (6 novembre)

15e journée : OL - Nice (13 novembre)

29e journée : PSG - OL (2 avril)

30e journée : OL - Rennes (9 avril)

32e journée : OL - OM (23 avril)

36e journée : OL - Monaco (21 mai)

38e journée : Nice - OL (3 juin)