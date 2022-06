OL : Leonardo confirme des approches d’Aulas il y a quelques années

Ayant rendu son tablier du côté du PSG, Leonardo ne se voit pas devenir le directeur sportif d’un autre club français. Pourtant, l’OL l’avait bien approché il y a quelques années.

Au sein de l’Olympique lyonnais, l’organigramme sportif dans les bureaux de Décines est un peu flou depuis le départ de Juninho. En claquant la porte de son club de coeur après un an et demi de loyaux services, l’ancien milieu de terrain a laissé vacant le poste de directeur sportif. Depuis décembre, personne n’a repris le flambeau et la question n’est pas à l’ordre du jour, le trio Aulas - Ponsot - Cheyrou étant amené à prendre les décisions comme ce fut le cas il y a quelques années avec Florian Maurice, au rôle multi-casquette.

Pourtant, tout n'a pas toujours été comme ça à Lyon et le président lyonnais dans sa soif de faire partie des meilleurs d’Europe avait coché le nom d’un certain Leonardo il y a quelques années pour endosser le costume de directeur sportif de l’OL, sans que les discussions n’aboutissent.

Leonardo dithyrambique envers Aulas

Avec un poste libre dans les bureaux lyonnais, le désormais ex-directeur sportif du PSG pourrait-il se laisser séduire ? Après dix ans dans le club parisien, difficile pour lui de se voir ailleurs en France, alors que son nom circule du côté du FC Valence en Espagne. "C'est vrai qu’il m’avait contacté. Mais je pense que ce serait difficile. Me voir comme dirigeant d'un autre club français important comme Lyon, ce serait compliqué, a avoué Leonardo dans les colonnes de L’Equipe. Aulas est là depuis trente-cinq ans, j'en profite pour le féliciter parce que tout ce qu'il a fait est énorme. Quand on connaît la complexité de tout ça, sa persévérance, ses idées, chapeau !"

Avec Jean-Michel Aulas comme patron, Vincent Ponsot comme directeur du football et Bruno Cheyrou à la tête de la cellule de recrutement, l’OL a ses trois têtes pensantes pour préparer le futur, bien que Ponsot a avoué que sur le domaine purement sportif, il ne se sentait pas forcément légitime comparé à Cheyrou.