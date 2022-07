Samedi soir, l’OL a terminé sa préparation estivale de manière convaincante avec un match contre l’Inter Milan (2-2). Après la rencontre, Peter Bosz a envoyé un message à l’ensemble de son groupe.

La victoire n’a pas été au bout des 90 minutes mais le nul décroché contre l’Inter Milan (2-2) en avait la saveur. Il n’y avait pas de points en jeu à Cesena mais l’OL a une nouvelle fois montré qu’il savait se mettre au niveau quand l’adversaire le demandait. Voir les Lyonnais tenir tête aux Nerazzurri est d’autant plus frustrant qu’on aimerait que ce visage soit inscrit dans la mentalité des joueurs lyonnais et que ces derniers ne retombent par exemple pas dans leurs travers dès la réception contre Ajaccio. Après la rencontre, Peter Bosz s’est déjà projeté sur cette 1ere journée de Ligue 1 avec "un match qui sera différent" mais a tenu à faire le bilan de cette préparation.

"Il y a beaucoup de choses positives. On a eu de bons matchs de préparation. On a gagné en régularité par rapport à la saison dernière, a noté le coach lyonnais pour Le Progrès. C’était bien, le groupe a bien réagi. Après on n’a jamais 11 joueurs, dans le foot, ça n’existe pas, ça va très vite les blessures, les baisses de forme, ça change tout le temps."



Cherki a compris le message

La préparation estivale ne peut que donner raison à Bosz. En l’espace d’un mois, le secteur du milieu qui était censé être le plus fourni s’est retrouvé démuni de ses cartouches face à l’Inter Milan. A Cesena, le groupe ne comportait que quatre milieux avec Lepenant, Aouar, Paquetà et El Arouch… Désormais, plus d’équipe dite A ou B avec des double confrontations mais un effectif qui doit être amené à répondre présent. Samedi soir, Rayan Cherki est entré dès le retour des vestiaires à la place de Tetê. Un message de confiance envoyé par son coach ? Ce dernier n’a pas nommé directement le jeune Lyonnais mais estime qu’"aucun entraîneur ne commence et ne finit avec 11 joueurs donc ceux qui sont là doivent prendre leur chance quand je la donne."

A Cesena, Cherki l'a saisie avec un but mais surtout une entrée plus tonique que ses deux précédents matchs. A l’image du visage italien de l’OL, on attend désormais confirmation.