OL : Lacazette dément une potentielle prise de bec avec Bosz

Un possible désaccord entre Alexandre Lacazette et Peter Bosz aurait éclaté dans les vestiaires lors du match entre l’OL et Feyenoord. L’attaquant lyonnais a tenu à démentir l’information.

Après la claque reçue contre Willem II, l’OL a réussi à redresser la barre contre le Feyenoord Rotterdam (2-0) pour terminer en beauté son stage d’une semaine aux Pays-Bas. Cette victoire acquise en première période a été lancée par Alexandre Lacazette. Muet depuis le premier amical contre Bourg Péronnas, l’attaquant lyonnais a décoché une frappe à 30m qui a fait mouche. Une libération pour le n°91 qui doit encore parfaire ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. S’il se cherche encore tactiquement, Alexandre Lacazette semble avoir pris un certain leadership dans le vestiaire depuis son arrivée.

Lacazette s'est imposé comme leader

On le voit beaucoup parler avec Rayan Cherki, échanger pendant les matchs et même pendant les pauses fraîcheur comme ce fut le cas à Rotterdam. L’ancien Gunner s’est mis au centre du cercle formé par ses coéquipiers pour parler tactique. Face à une information qui faisait état d’une incompréhension tactique entre le joueur, qui aurait été suivi par ses coéquipiers, et Peter Bosz à la pause de ce même match contre Feyenoord, Lacazette a tenu à démentir toute potentielle prise de bec avec son entraîneur.