L’OL retrouve le goût de la victoire contre Feyenoord

Au lendemain de la sévère défaite contre Willem II, l’OL a retrouvé le chemin de la victoire. Bien plus impliqué, le club lyonnais s’est imposé (2-0) face au Feyenoord.

Avec notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas)

Peter Bosz avait promis un tout autre visage ce dimanche à Rotterdam que samedi à Tilbourg. Il a eu raison mais était-il possible de faire pire que l’état d’esprit affiché contre Willem II ? 24h après, les joueurs n’étaient pas les mêmes mais une réaction était malgré tout attendue de la part de l’OL. Sous la chaleur néerlandaise, les hommes de Peter Bosz ont quelque peu rassuré et surtout effacé la claque de la veille (2-0) grâce à Alexandre Lacazette, Jeff Reine-Adelaïde.

Face Feyenoord, l’objectif n’était pas de gagner à tout prix mais après la manita de l’équipe B la veille, les Lyonnais se devaient de montrer un autre visage face à une opposition plus forte sur le papier. Sur ce point-là, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont plutôt répondu présents, tentant rapidement de se mettre en situation pour éviter de répéter les erreurs d’Anderlecht même si Thiago Mendes s’est une nouvelle fois fait peur d’entrée (2e). Pressing, tentative de jeu rapide, l’OL a cette fois tenté de mettre en place les principes de Bosz. Ce n’est encore pas parfait avec par moment des attaques encore trop statiques mais ce fut bien mieux que la semaine précédente en Belgique.

Des Lyonnais impliqués mais parfois trop faciles

Derrière un Malo Gusto très en jambes offensivement (40e) et défensivement, les Lyonnais se sont montrés beaucoup plus entreprenants et plus présents devant le but adverse. Discret lors des deux derniers matchs, Alexandre Lacazette a encore mangé son pain noir mais n’a eu besoin que d’un ballon pour envoyer une praline de 30m. Une frappe flottante qui a donné un coup de chaud de plus aux supporters de Feyenoord (1-0, 31e). Une délivrance qui a été suivie d’occasions. D'abord par Karl Toko-Ekambi, utile dans la profondeur mais encore brouillon (34e) et Tetê (42e, 66e) avant que Jeff Reine-Adelaïde ne fasse le break avant la pause en coupant une tête de Thiago Mendes sur corner (2-0, 44e).

L’envie de gagner n’était pas là samedi, elle a clairement été plus présente dans cette rencontre dominicale. Au point de voir Lucas Paquetà ou Karl Toko-Ekambi faire des fautes que l’on voit rarement dans des amicaux. L’OL avait faim et l’a montré et ce n’est pas Peter Bosz qui va s’en plaindre. Encore parfois trop faciles avec des touches de balles superflues ou pas assez concentrés, les Lyonnais sont tombés sur des Néerlandais en manque d’inspiration et en pleine reconstruction avec deux recrues absentes et le départ de Malacia. Néanmoins, les Gones ont pu travailler physiquement comme il se doit pendant 90 minutes. Tirant la langue, ils ont fait front ensemble dans le dernier quart d'heure malgré quelques frayeurs avec des parades de Lopes (67e, 87e). Peter Bosz voulait voir un collectif solide dimanche, il a été servi.