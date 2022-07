OL - Mercato : Arsenal "ne discute pas" pour signer Lucas Paquetà

Grand fan de Lucas Paquetà, Edu Gaspar s’est arrêté sur le dossier du meneur de l’OL. Pour le directeur sportif d’Arsenal, "il n’y a eu aucune discussion pour le signer".

A Lyon, le match contre Willem II a montré qu’il y avait une urgence pour l'OL de dégraisser un effectif bien trop imposant, avec des "indésirables", présents en nombre dans l’équipe dite B, donnant l’impression de ne plus avoir l’envie. Après deux matchs avec cette équipe, Lucas Paquetà a retrouvé celle dite des "titulaires" contre Anderlecht et sera encore présent ce dimanche aux côtés d’Alexandre Lacazette ou Jeff Reine-Adelaïde. Seulement, son avenir est tout aussi incertain que pour des joueurs comme Houssem Aouar. Valeur marchande la plus élevée de l’effectif lyonnais, le meneur brésilien se donne toujours autant à fond sur le terrain mais au moment de savoir si son aventure lyonnaise va bientôt prendre fin ou non, c’est toujours aussi flou.

Un milieu bouché à Arsenal

Entre des déclarations énigmatiques de Jean-Michel Aulas et Peter Bosz et des intérêts supposés de clubs, difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier. Pourtant, samedi soir, un courtisan annoncé, Arsenal, a pris position concernant un possible avenir de Lucas Paquetà en Premier League.

Interrogé sur l’intérêt londonien pour l’international auriverde, Edu Gaspar a mis les points sur les "i". "J’adore vraiment Paquetà. Je suis un grand fan depuis très longtemps. Mais aujourd’hui, la réalité est qu’il n’y a pas eu une seule discussion pour le signer, a déclaré le directeur sportif des Gunners à TNT Sports Brésil. Il n’y a rien comme nous avons plusieurs joueurs dans cette position. C’est tout, je ne peux pas dire plus." De là à refermer complètement le dossier ? Les mercato ont prouvé qu'il ne fallait jamais jurer de rien.