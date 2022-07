Feyenoord - OL : une équipe-type qui doit redresser la barre

Après le revers fâcheux de l’équipe dite B, l’OL est de nouveau sur le pont ce dimanche face à Feyenoord. Avec l’équipe qui devrait commencer en Ligue 1, aucune excuse n’est possible.

Avec notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas)

A Tilbourg, il y a eu un semblant de séisme, samedi après-midi. Largement battu par Willem II (5-0), l’OL avait la tête des mauvais jours. Entre manque d’intensité, d’impact et tout simplement d’envie de gagner, les Lyonnais ont été balayés. Peter Bosz n’a que moyennement apprécié la partition et bien que cette équipe dite B soit composée de joueurs sur le départ ou amenés à ne pas être titulaires, ce ne doit pas être une excuse pour montrer un autre état d’esprit. Bosz et l’OL n’ont pas trop le temps de cogiter puisque le club est de nouveau sur le pont ce dimanche.

Lacazette sera bien là

Après Tilbourg, les Lyonnais ont pris la direction de Rotterdam pour y affronter le Feyenoord (16h45). Très clairement, il n’y aura aucune excuse et c’est un tout autre visage qui doit être montré en fin d’après-midi. Une volonté partagée par le coach qui sera aussi attendu. Pour affronter l’un des grands clubs bataves, l’équipe alignée sera très certainement celle qui sera alignée contre Ajaccio, le 5 août prochain. Nicolas Tagliafico, qui ne jouera pas ce dimanche, pourrait être amené à prendre la place d’Henrique mais à l’instant T, la formation alignée sera celle que l’on peut décrire comme type en ce moment.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique - Paquetà, Lepenant, Reine-Adelaïde - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi