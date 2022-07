OL - Mercato : Peter Bosz "satisfait" de l’arrivée de Nicolas Tagliafico

En dépit de la large défaite contre Willem II, Peter Bosz est revenu sur la signature de Nicolas Tagliafico. Avec l’Argentin, l’entraîneur de l’OL tient la recrue qu’il attendait.

De notre envoyé spécial à Tilbourg (Pays-Bas).

Au Willem II Stadion, Peter Bosz avait la tête des mauvais jours et il avait de quoi. Dans un match amical censé préparer à la reprise du championnat, l’OL a sombré et a été humilié par Willem II (5-0). Face à un club qui est descendu en D2 néerlandaise à l’issue du dernier exercice, les Lyonnais n’ont rien montré de digne. Présent dans les travées du stade comme l’ensemble des joueurs non retenus pour cette rencontre, Nicolas Tagliafico n’a pas dû apprécier le spectacle qui lui a été offert pour son premier jour en tant que nouveau joueur de l’OL.

Tagliafico préservé dimanche

Dans le ciel gris du club lyonnais samedi, l’arrivée du latéral argentin a au moins été un rayon de soleil pour Peter Bosz. Souhaitant ardemment un renfort dans le couloir gauche, l’entraîneur a vu ses désirs être exaucés et il s’en est félicité à Tilbourg même si la défaite l'a rendu moins bavard qu'à l'accoutumé. "Content ? Bien sûr. Désormais, on a deux arrières gauches avec Henrique et lui, donc je suis très content." Malgré tout, il faudra encore patienter pour voir Tagliafico avec le maillot de l’OL. Face à la haine tenace entre Feyenoord et l’Ajax, le staff de l’OL a préféré jouer la sécurité et le latéral ne jouera pas ce dimanche.