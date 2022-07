OL - Euro 2022 : les Fenottes des Bleues filent dans le dernier carré

Grâce à un penalty d’Ève Périsset en prolongations, l’équipe de France file en demi-finale contre l’Allemagne. Les Françaises de l’OL affronteront Sara Däbritz.

Il a fallu attendre jusqu’au bout du suspense et des prolongations mais l’équipe de France participera bien aux demi-finales de l’Euro 2022 pour la premier fois de son histoire. Opposées aux Pays-Bas, tenants du titre, les Bleues ont dû s’en remettre à un penalty de l’ancienne Lyonnaise Ève Périsset pour décrocher ce fameux billet pour le carré final. Grâce à un ce succès en prolongations, la France affrontera l’Allemagne pour une place en finale, le mercredi 27 juillet à 21h.

Le Stadium MK sera donc le théâtre de l’opposition entre six Fenottes et Sonia Bompastor va donc devoir attendre encore un peu avant de pouvoir compter sur un effectif complet à l’OL. Samedi soir, les Lyonnaises n’ont pas marqué mais ce sont bien Wendie Renard, Griedge Mbock, Delphine Cascarino, qui ont joué tout le match, Melvine Malard (62 minutes) et Selma Bacha (58 minutes) qui ont remporté leur duel face à Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola. Elles espèrent désormais très certainement en faire de même contre Sara Däbritz dans quatre jours.