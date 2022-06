Mercato : Eve Périsset (ex-OL) arrive à Chelsea

L'ancienne joueuse de l'OL Eve Périsset s'est engagée en faveur de Chelsea jusqu'en 2025, en provenance des Girondins de Bordeaux. Elle devient la première Française à rejoindre la section féminine des Blues.

Le Chelsea FC Women semble avoir les yeux rivés sur la France lors de ce mercato estival. Alors qu’un rapprochement avec Kadeisha Buchanan a été évoqué, une autre ancienne lyonnaise a paraphé un contrat la liant avec les Blues jusqu’en 2025. Il s’agit de la latérale Eve Périsset, qui débarque en provenance des Girondins de Bordeaux. L'internationale tricolore, qui a été retenue par Corinne Diacre pour l'Euro 2022, devient la première Française à rejoindre le club londonien.

La joueuse de 27 ans avait disputé 28 matchs avec l’OL entre 2012 et 2016, et inscrit 1 but.