Sekou Lega meilleur buteur de l'OL en N2, Florent Da Silva meilleur passeur

Sekou Lega a terminé meilleur buteur de l’OL en National 2 avec 6 réalisations. Florent Da Silva a quant à lui délivré 5 offrandes, faisant de lui le meilleur passeur.

La saison de l’OL en National 2 n’a pas été des plus resplendissante, avec 10 victoires, 8 matchs nuls et 12 défaites, cantonnant le club rhodanien à la 10e place du groupe C. En comptant seulement 31 buts inscrits, l’attaque n’a notamment pas été particulièrement prolifique. Le meilleur score individuel revient à Sekou Lega, qui a trouvé 6 fois le chemin des filets. L’attaquant de 19 ans a également été le joueur le plus utilisé par Gueida Fofana, en apparaissant à 25 reprises.

Da Silva, le maître passeur

Florent Da Silva se présente quant à lui comme le meilleur passeur de la réserve cette saison, en ayant délivré 5 offrandes. Une performance notable, puisque le milieu natif de Vaulx-en-Velin n’est resté qu’une demi-saison à Décines, avant de partir obtenir du temps de jeu en prêt à Villefranche. Le milieu né en 2003 n’a visiblement pas été rassasié, et a ajouté 7 nouvelles passes à son compteur dans le Beaujolais.

Les deux joueurs sont sous contrat pro avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025.