OL : Wendie Renard ne va "pas se priver de gagner le Ballon d’Or"

Samedi soir, Wendie Renard sera une nouvelle fois capitaine lors de France - Pays-Bas. Douze ans après ses débuts avec les Bleues, la Lyonnaise rêve d’un titre et pourquoi pas d’un Ballon d’Or.

La phase de poules n’a été qu’une formalité pour l’équipe de France. Malgré le nul contre l’Islande lors du dernier match, les Bleues n’ont pas failli et se sont qualifiées sans encombre pour les quarts. Finalement, c’est peut-être bien ce samedi face aux Pays-Bas que commence véritablement l’Euro 2022 pour les Françaises. Toujours parmi les favorites, les joueuses de Corinne Diacre n’ont pas encore réussi à concrétiser ce statut avec un titre. Le tournoi continental en Angleterre pourrait bien servir de déclic même si la route reste encore longue.

"Quand je vois en club l'émotion que ça me procure, même collectivement, ce sera encore plus décuplé car ce sera avec mon pays. Les trophées collectifs sont les plus beaux et on va tout faire pour gagner cette compétition, a déclaré Wendie Renard dans L’Equipe. Mais avant cela, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut être rigoureuses. Il faudra performer et "fèmé boutik" (fermer la boutique) comme les handballeuses."

Renard après Hegerberg ?

Après avoir tout gagné avec l’OL depuis ses débuts et avoir eu l’honneur de soulever ces trophées en tant que capitaine, la défenseure lyonnaise aimerait bien vivre ça pour son pays. Un succès à l’Euro ou même une présence en finale pourrait avoir de grosses conséquences pour Renard. Déjà vainqueure de la D1 féminine et surtout de la Ligue des champions, Wendie Renard fait déjà partie des favorites à la récompense individuelle. Un bon parcours à l’Euro ne ferait qu’augmenter ses chances.

"Le Ballon d'Or ? L'Euro est une compétition qui va compter pour ce trophée. Je n'en fais pas une fixation car le plus important, c'est ce tournoi. Et ensuite, quand tu vois la liste des joueurs et joueuses qui ont remporté le Ballon d'Or, ça fait rêver. Si je peux le gagner, je ne vais pas m'en priver."

Après une saison 2020-2021 compliquée, Wendie Renard retrouverait son statut de meilleure défenseure du monde. Et offrirait à l’OL son deuxième Ballon d’Or après celui d’Ada Hegerberg en 2018.