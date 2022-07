OL Groupe : le projet de rachat de John Textor entériné le 29 juillet

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un mois après l’annonce de l’entrée en négociations exclusives entre l’OL Groupe et John Textor, le projet de rachat sera entériné le 29 juillet lors d’une assemblée générale.

Un mois de "discussions exclusives" et un projet de rachat qui sera validé le 29 juillet. Après avoir choisi le projet de John Textor pour racheter les parts de Pathé, IDG Capital et Holnest, le conseil d’administration de l’OL Groupe va se réunir dans une semaine pour entériner totalement le projet. Dans un communiqué publié vendredi, la holding a dévoilé les différentes dates d’étape de ce projet de rachat.

A l’issue de cette réunion, "l’Assemblée Générale va délibérer sur l’Opération" et faire de John Textor et Eagle Football l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Ce ne sera que deux mois après que l’investisseur américain sera officiellement nouvel actionnaire de l’OL et que l’augmentation de capital sera également entérinée.