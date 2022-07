OL : Nicolas Tagliafico, neuvième Argentin de l’histoire

Ayant signé jusqu’en 2025, Nicolas Tagliafico rejoint une longue colonie d’Argentins passés par l’OL. Le latéral sera le 9e de l’histoire en plus de Nestor Combin et Angel Rambert, naturalisés français et internationaux.

Il a fallu du temps aussi bien dans la décision du joueur que dans l’officialisation du transfert mais Nicolas Tagliafico est bien le nouveau latéral gauche de l’OL. Il s’est engagé jusqu’en 2025 et met pour le moment le mercato lyonnais en stand-by. Mettant en avant la cuisine argentine au moment de la présentation du joueur, ce samedi, l’OL sait que l’histoire avec les joueurs argentins ne date pas d’hier. Ils sont nombreux à avoir porté les couleurs rouge et bleu depuis la création du club en 1950. Avec Tagliafico, ils sont désormais 9 à l’avoir fait.

Combin et Rambert, les Franco-Argentins

Avant l’ancien de l’Ajax Amsterdam, le dernier en date se nommait Emanuel Mammana avec un bilan plus que moyen pour le défenseur. Néanmoins, voir un Argentin réussir à Lyon est souvent arrivé et ce n’est pas avec Lisandro Lopez que les supporters lyonnais diront les contraires. L’attaquant lyonnais est peut-être la plus belle réussite argentine dans la capitale des Gaules. De Roberto Marteleur à Cesar Delgado en passant par Fabian Monzon ou Nestor Rambert, l’OL a une histoire avec l’Argentine. Une relation qui est même allée encore plus loi avec Nestor Combin et Angel Rambert, tous deux Argentins avant d’être naturalisés français et de jouer pour l’équipe de France.

Les Argentins passés par l’OL : Roberto Marteleur (1959-1960), Hector Maison (1966-1969), Nestor Rambert (1969-1970), Claudio Omar Garcia (1988-1990), Cesar Delgado (2008-2011), Lisandro Lopez (2009-2013), Fabian Monzon (2012-2013), Emanuel Mammana (2016-2017)