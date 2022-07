OL : "Le bonheur est d’être sur le terrain", pour Jeff Reine-Adelaïde

Après deux saisons de galères et blessures, Jeff Reine-Adelaïde effectue enfin une préparation complète. Le milieu savoure ce retour "à la normale".

A la fin de la saison dernière, il avait déjà montré son impatience d’être au prochain exercice. Revenu sur les terrains en mars dernier, Jeff Reine-Adelaïde voulait se projeter sur la saison 2022-2023 avec un but : retrouver du rythme et reprendre le fil de sa carrière. Après deux ruptures des ligaments croisés à l’OL puis lors de son prêt à Nice, le milieu tente de remonter la pente. La préparation estivale est une bouffée d’oxygène pour l’ancien international Espoir.

"Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de préparation, ça me fait énormément de bien, a-t-il avoué sur le site du club. L'ambiance est super. Mentalement je me sens très bien, ces épreuves sont derrière moi. Aujourd'hui, mon bonheur est d'être sur le terrain."

"Être les plus compétitifs derrière le PSG"

Suite à son retour de blessure face à Lorient, Jeff Reine-Adelaïde avait enchaîné les petites apparitions (11 matchs) mais pas assez pour prendre du rythme. Les matchs amicaux de cette préparation lui offrent du temps de jeu et ce n’est pas pour lui déplaire. Avec les absences de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso plus l’avenir incertain d’Houssem Aouar, "JRA" enchaîne avec l’équipe dite des titulaires.

"Je continue à progresser et à m'entraîner le plus sérieusement possible. Je continue mon bout de chemin, et on verra bien comment ça va se passer. L'objectif de tous les joueurs est d'être sur le terrain. La concurrence nous permet de nous surpasser, de jamais se relâcher." Avec pour l’ambition d’être "les plus compétitifs possibles derrière le PSG avec un match par semaine."