OL : les matchs contre Willem II et Feyenoord sur Canal+ Sport également

En plus d’OL Play, il sera possible de regarder les deux matchs amicaux du week-end de l’OL sur Canal Plus Sport. Premier rendez-vous ce samedi 16h avec le match contre Willem II.

Après cinq jours de préparation dans leur fief de Saint-Michel-Gestel, les joueurs de l’OL terminent leur stage aux Pays-Bas par deux matchs amicaux. L’un aura lieu ce samedi 23 juillet à 16h contre le club de Willem II et le second, dimanche face à Feyenoord (16h45). Deux nouvelles rencontres afin de permettre à Peter Bosz de donner 90 minutes à un maximum de joueurs. Samedi, au Willem II Stadion, l’équipe alignée va très largement rassembler à celle qui avait battu Anderlecht lors du premier match en Belgique.

Pour les plus fidèles supporters de l’OL qui n’avaient pas pu observer les jeunes pousses depuis le début de la préparation, il sera possible de le faire ce samedi. En plus d’OL Play, qui a diffusé les cinq premiers matchs amicaux, le match contre Willem II sera aussi retransmis sur les antennes de Canal Plus avec une diffusion sur Canal Plus Sport. Le dispositif sera le même pour la rencontre dominicale contre Feyenoord.