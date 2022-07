OL - Euro 2022 : duel de Fenottes entre la France et les Pays-Bas

En plus d’une place pour les demi-finales de l’Euro 2022, le match entre la France et les Pays-Bas mettra aux prises plusieurs Fenottes. Ce samedi soir, elles seront 7 joueuses de l’OL à Rotherham.

Quelque soit le résultat ce samedi soir, il y aura forcément une joueuse de l’OL en finale de l’Euro 2022. Les quarts de finale ne sont toujours pas terminés avec le duel France - Pays-Bas à 21h mais une chose est sure, l’une des deux nations affrontera l’Allemagne de Sara Däbritz en demi-finale. Avec cinq Lyonnaises du côté des Bleues et deux dans le camp néerlandais, l’OL sera donc forcément représenté le 31 juillet prochain à Wembley. Dans leur quête de gloire et d’un premier succès international, les coéquipières de Wendie Renard espèrent bien évidemment qu’elles seront au rendez-vous final.

Cinq joueuses de l'OL au coup d'envoi ?

Il faudra déjà réussir à sortir les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurolla, samedi soir à Rotherham. Les Bataves restent jusqu’à ce soir les tenantes du titre et font plutôt bonne impression même si la qualification pour les phases finales n’a pas été de tout repos. Si Bacha côté français et Damaris, sous le coup d’une suspension, en face devraient prendre place sur le banc, l’OL sera bien représenté avec les présences françaises de Renard, Mbock, Cascarino et Malard. Van de Donk devrait enchaîner une quatrième titularisation de suite.