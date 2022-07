OL : "Les abus en ligne laissent des marques", confie Wendie Renard

Dans le cadre d'un programme lancé par l'UEFA, Wendie Renard s'est engagé contre les effets dévastateurs des abus en ligne dans le monde du football.

Wendie Renard fait entendre sa voix. Capitaine de l'OL et des Bleues, avec qui elle s'apprête à disputer un quart de finale d'Euro face aux Pays-Bas, la Lyonnaise de 32 ans mène aussi des combats en dehors du rectangle vert. Une nouvelle fois, elle l'a prouvé. Dans le cadre de la campagne "Real Scars" lancée par l'UEFA, l'internationale française aux 134 sélections a décidé de se mobiliser contre les abus en ligne dans le monde du football. Aux côtés d'autres stars du ballon rond, la défenseure lyonnaise prête son image pour dénoncer la discrimination, les insultes et le cyberharcèlement dont les joueurs, entraîneurs et divers officiels peuvent être victimes au quotidien.

"Ces abus laissent des marques"

"Lorsque vous dites quelque chose sur les médias sociaux, vous ne réalisez pas à quel point vos mots peuvent faire mal ni les conséquences qu’ils peuvent avoir. Ces abus laissent des marques, car nous sommes tous des êtres humains et nous avons des émotions", a-t-elle confié au site de la Fédération française de football.