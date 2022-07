OL - Euro 2022 : Van de Donk et Egurrola héritent de la France en quarts

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Deuxièmes de leur groupe, les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola affronteront la France en quarts de finale de l'Euro. L'occasion pour plusieurs coéquipières à l'OL de se retrouver.

La France connaît son adversaire pour les quarts de finale de l'Euro. Et ce n'est très certainement pas celui qu'elle espérait. Dans le groupe C, qui dépend directement de celui des Bleues, les Pays-Bas ont facilement disposé de la Suisse (4-1), dimanche, pour leur dernier match de poule. Daniëlle van de Donk a disputé plus de 90 minutes avant d'être remplacée par sa coéquipière à l'OL, Damaris Egurrola, dans le temps additionnel. Malgré ce large succès, les championnes d'Europe en titre doivent se contenter d'une seconde place derrière la Suède qui, à la différence de buts, occupe la première marche.

Plusieurs Fenottes vont se retrouver samedi

Après avoir été accrochées par les Suédoises (1-1), puis être sorties victorieuses contre les sélections portugaise et suisse, les Néerlandaises héritent de l'équipe de France, assurée de finir en tête de son groupe, pour les quarts de finale. Ainsi, Wendie Renard, Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Melvine Malard retrouveront deux de leurs partenaires de jeu en club au prochain tour. Le rendez-vous est fixé, le choc aura lieu samedi à 21 heures.