OL - Bleues : Delphine Cascarino a pris du galon

Janice Cayman (Belgique) et Delphine Cascarino (France) lors de l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Buteuse face à l’Italie pour débuter l’Euro, impliquée aussi sur l’ouverture du score contre la Belgique, Delphine Cascarino a parfaitement entamé sa compétition. La Lyonnaise semble acquérir au fil des matches un statut de plus en plus important chez les Bleues.

Lorsque Delphine Cascarino se retournera sur sa carrière à l’issue de celle-ci, l’attaquante cochera peut-être le 10 juillet 2022 comme une date décisive. Ce jour-là, la droitière a placé une frappe limpide dans les cages italiennes, sa première réalisation à l’Euro et dans une grande compétition internationale (5-1). Un déclic certainement pour la joueuse de 25 ans, reconnue surtout pour ses talents de passeuse, et qui sur cette action, qu’elle a tenté de reproduire à plusieurs reprises face à la Belgique (2-1), a su forcer sa nature.

Depuis l’Hexagone où elle a suivi cette partie, sa maman, Aline Cascarino, n’a pas pu cacher sa joie. “En tant que mère, je suis très fière d’elle. J’étais très émue. Elle a mis un but pratiquement seule. J’ai senti de la détermination. C’est aussi ce que j’attendais un peu de sa part, qu’elle prenne l’initiative, que ce soit à l’OL ou en sélection, nous a-t-elle avoué. Mon sentiment, c’est qu’elle fait beaucoup briller les autres et qu’elle est très importante pour son club et pour la France. Même si elle marque très peu de buts, elle donne beaucoup de passes décisives.”

Elle enchaîne les titularisations avec les Bleues

Cela n’a pas fonctionné lors du 2e match de poule, mais elle a tout de même été décisive sur l’ouverture du score des Bleues. Petit à petit, au fil des titularisations, Delphine Cascarino semble prendre une place de plus en plus importante dans cette formation française, mais également dans le jeu. “Je me sens bien dans ce groupe, nous confiait-elle en novembre 2021. On gagne beaucoup de matches, ce qui est positif pour la suite. J’espère avoir encore un peu plus de temps de jeu, pour cela, je dois travailler en club et lors des rassemblements pour pouvoir gagner ma place plus souvent dans le 11.”

Aujourd’hui, l’ailière fait partie des joueuses sur lesquelles Corinne Diacre s'appuie énormément. Elle a débuté les 6 dernières rencontres des Bleues et il faut remonter au 21 septembre 2021 pour trouver la trace d’une non-titularisation de la Lyonnaise lors d’une affiche officielle avec son pays (contre la Slovénie lors des qualifications à la Coupe du monde). Comme à l’Olympique lyonnais, la Rhodanienne a vraisemblablement acquis un statut de cadre en sélection.

Repositionnée à gauche en sélection

A une petite différence près tout de même. Avec la France, Delphine Cascarino joue désormais le plus souvent sur l’aile gauche, contrairement à l’OL où elle évolue constamment à droite. Un changement dont elle doit s'accommoder, ce qu’elle réussit jusqu'ici plutôt bien dans cet Euro. “J'ai trouvé son match très intéressant, a confirmé Diacre après le succès contre l’Italie. En plus, comme elle est aussi capable d'évoluer à droite, en changeant de côté avec Diani, c'est très positif.”

L’expérience engrangée avec l’Olympique lyonnais lui permet désormais d’apporter un réel plus au niveau international. Il lui reste encore du travail à accomplir pour devenir une footballeuse encore plus complète, mais en attendant, les ambitions sont claires pour la famille Cascarino. “Elle est très sereine. Son objectif est d’aller le plus loin possible, de remporter la compétition, nous a affirmé sa maman. Elle veut apporter de la sérénité au sein de cet effectif. Elle est très déterminée dans la mesure où l’équipe de France n’a jamais passé le cap des quarts de finale. Avec ses coéquipières, elles feront tout pour passer cet écueil.”

Aline Cascarino "Qu’elle puisse représenter son pays, c’est énorme pour moi"

Contre l’Islande ce lundi, dans un match qui ne servira qu'à garder une bonne dynamique avant le quart de finale contre les Pays-Bas, Delphine Cascarino pourrait de nouveau être titulaire. Elle fêterait alors sa 45e sélection. “On attend beaucoup d’elle, a noté Aline Cascarino, qui suivra à partir de cette semaine l’ensemble du parcours des Bleues depuis l’Angleterre. Mon rêve, ce n’est pas qu’elle soit la star de l’équipe, car elle est très humble. Déjà, qu’elle puisse représenter son pays, c’est énorme pour moi.” Avec ses coéquipières, la native de Saint-Priest a la possibilité de remporter le premier trophée de l'histoire de l’équipe de France féminine, de quoi marquer encore un peu plus son passage en sélection.