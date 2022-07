OL - Euro 2022 : "On n'a jamais rien lâché", estime Selma Bacha

Selma Bacha est revenue sur sa première titularisation à l'Euro contre l'Islande (1-1). "Fière du mental de l'équipe", La jeune Lyonnaise estime que les Bleues auraient pu se mettre à l'abri avec un deuxième but.

Titularisée pour la première fois dans un tournoi majeur (Euro ou Coupe du monde) avec la France, Selma Bacha a disputé une grosse heure de jeu contre l'Islande (1-1) lundi soir. Très peu inquiétée, la jeune lyonnaise a eu une grosse activité dans le couloir gauche de la défense tricolore, se montrant rassurante sur ses quelques interventions, avant de céder sa place à l'ex-Lyonnaise, Sakina Karchaoui. "Même si on finit sur un match nul, je suis très fière du mental de l'équipe. On n'a jamais rien lâché tout au long de la partie", a confié Bacha, avant de revenir sur le pénalty concédé dans les derniers instants de la partie. Il vient à la fin, c'est dommage, mais on aurait pu être récompensé avant en se montrant plus efficace", a-t-elle ajouté.

"Nous serons au rendez-vous"

Si ce match était sans enjeu pour des Bleues déjà qualifiées vers les quarts de finale de l'Euro, Corinne Diacre a toutefois pu constater, si elle en doutait encore, qu'elle pouvait compter sur la Fenotte de 21 ans pour le reste de la compétition. Cette dernière a d'ailleurs prévenu : "Nous serons au rendez-vous". Les Néerlandaises sont attendues de pied ferme.