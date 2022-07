OL - Euro 2022 : Melvine Malard brille avec la France avant les quarts

Dans un match sans réel enjeu, les Bleues emmenées par Melvine Malard ont été tenues en échec par l'Islande (1-1) à la dernière minute de jeu. Place aux quarts de finale de l'Euro contre les Pays-Bas, samedi à 21 heures.

Avant d'affronter les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola en quarts de finale, les Tricolores devaient régler une dernière formalité en Angleterre. Déjà certaine de finir première de son groupe, la France se mesurait à l'Islande, lundi soir, pour son dernier match de poule au New York Stadium de Rotherham. Sans surprise, Corinne Diacre a décidé de faire tourner, en changeant six joueuses par rapport à son dernier 11. Pendant que Delphine Cascarino et Griedge Mbock, décisives contre la Belgique (2-1), étaient laissées au repos, deux autres Lyonnaises, Selma Bacha et Melvine Malard, honoraient leur première titularisation à l'Euro. Cette dernière, qui pourrait être amenée à occuper la pointe de l'attaque sur le reste de la compétition suite à la blessure de Marie-Antoinette Katoto, a envoyé un message fort à la sélectionneuse de l'équipe de France.

Un but record pour Malard

Après 43 secondes de jeu, l'attaquante lyonnaise de 22 ans a inscrit, d'une frappe croisée du gauche, le but le plus rapide du tournoi, devenant par la même occasion la plus jeune buteuse de l'histoire de l'équipe de France dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euro), comme le fait remarquer Opta. Disponible et précieuse techniquement, elle aurait d'ailleurs pu s'offrir un doublé peu après la demi-heure de jeu (34e), avant de voir son deuxième but finalement refusé pour une position de hors-jeu en seconde période (69e). Quoi qu'il en soit, la Fenotte, élue meilleure joueuse de la rencontre, a marqué des points comme en témoigne son accolade avec son entraîneure lorsqu'elle a été remplacée à dix minutes du terme.

Un match nul concédé à la dernière minute de jeu

Sous une chaleur intense, Cascarino a joué 45 minutes convaincantes, après avoir pris la place de la Parisienne Kadidiatou Diani à la pause. Très peu inquiétées, la capitaine de l'Olympique lyonnais, Wendie Renard, et la jeune Bacha, jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu, se sont montrées rassurantes sur leurs quelques interventions. En toute fin de rencontre, les Islandaises ont égalisé sur pénalty (1-1, 90 +12 après l'intervention de la VAR). Un résultat anecdotique, les Françaises ont désormais quatre jours pour préparer le choc face aux championnes d'Europe en titre, prévu samedi à 21 heures.