Mercato : Quentin Merlin serait suivi par l'OL

Romain Faivre et Quentin Merlin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En parallèle du dossier menant à Nicolas Tagliafico, l'OL suivrait aussi de près le Nantais Quentin Merlin pour un éventuel plan B en cas d'échec dans la piste de l'Argentin.

Principal chantier de l'OL actuellement, le poste de latéral gauche est toujours une interrogation à trois semaines de la reprise du championnat. Pour l'heure, la piste prioritaire comme indiqué plus tôt se nomme Nicolas Tagliafico. L'Argentin serait d'ailleurs plus réceptif à l'intérêt de l'Olympique lyonnais depuis quelques jours et le recrutement par l'Ajax de Owen Wijndal. Dans le même temps, les Rhodaniens travailleraient sur une autre piste : Quentin Merlin.

Le Nantais de 20 ans, vainqueur de la Coupe de France, est d'après L'Equipe dans le viseur de la formation lyonnaise en tant que plan B. Actuellement, le 8e de la Ligue 1 en 2021-2022 n'a pas envoyé d'offre au FC Nantes pour l'international Espoirs. Il serait valorisé à environ 10 millions d'euros.