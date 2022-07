Mercato : la piste Estupiñán se compliquerait, l'OL espérerait Tagliafico

Toujours à la recherche d'un arrière-gauche, l'OL a sondé plusieurs profils. Pour l'heure, la piste menant à Estupiñán se compliquerait sérieusement, ce qui favoriserait le dossier Tagliafico.

A trois semaines de la reprise du championnat, l'Olympique lyonnais recherche toujours un latéral gauche pour remplacer Emerson, retourné à Chelsea. Pour l'heure, Henrique joue le rôle de numéro un mais cela ne convient pas vraiment à l'OL. Sur ce sujet, les pistes se multiplient, avec notamment les noms de Pervis Estupiñán et Nicolas Tagliafico.

Estupiñán, une piste plus onéreuse

Toutefois, Foot Mercato croit savoir que le dossier concernant le défenseur équatorien se complique très sérieusement. En effet, le prix réclamé par son club, Villarreal, serait très élevé. Ainsi, Bruno Cheyrou aurait donc choisi de se rapprocher à nouveau de l'Argentin, qui possède une valeur marchande plus faible (5 millions d'euros) car plus vieux et en fin de contrat dans un an.

Si l'option Estupiñán n'est pas encore totalement écartée, Tagliafico semble donc tenir actuellement la corde. En tout cas, une solution est à trouver assez rapidement pour conclure la première partie du mercato rhodanien avant de s'activer en cas de vente à compenser.