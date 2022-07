OL - Mercato : le point sur les rumeurs dans le couloir gauche

Au poste de latéral gauche, plusieurs noms circulent chaque jour dans la presse depuis le fiasco Malacia. Faisons le point sur les différentes rumeurs.

Personne ne peut le nier, l'Olympique lyonnais a fait fort dès les premiers jours du mercato estival. Avec les signatures de Lacazette et Tolisso, les supporteurs lyonnais semblent comblés par le retour à un ADN OL. Mais une interrogation, et pas des moindres, subsiste encore au poste de latéral gauche. À ce jour, seuls Henrique, n'ayant pas réellement convaincu la saison passée, et le jeune marocain Achraf Laaziri, qui vient de signer à l'OL pour évoluer avec la réserve, peuvent occuper le couloir gauche d'une défense rhodanienne encore en chantier. Après l'échec nommé Tyrell Malacia, qui vient de s'engager à Manchester United, plusieurs noms, et rumeurs, circulent pour trouver le successeur d'Emerson, reparti du côté de Chelsea.

Estupiñán, Grimaldo, Tagliafico, Wijndal...

La dernière en date provient de Foot Mercato. Selon le site spécialisé dans les rumeurs de transfert, les dirigeants lyonnais se renseigneraient au sujet de Pervis Estupiñán. Cet international équatorien de 24 ans, décrit comme "un latéral gauche moderne, tonique, et athlétique", sort d'une belle épopée en Ligue des Champions avec Villarreal. Dans ce dossier, la direction rhodanienne semblerait faire face à la concurrence de l'OGC Nice, qui aurait déjà établi un premier contact avec l'entourage du joueur. À plusieurs centaines de kilomètres de là, l'OL aurait coché le nom d'un autre joueur. Selon le quotidien portugais Record, le latéral gauche du Benfica, Alex Grimaldo, serait aussi dans le viseur du club rhodanien.

S'ajoutent à eux le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico, annoncé par L'Equipe comme le choix privilégié par l'OL à ce poste, et un autre arrière-gauche du championnat néerlandais, Owen Wijndal, le jeune capitaine de l'AZ Alkmaar. Ce dernier serait d'ailleurs dans les petits papiers du club de Tagliafico, et pourrait, en cas de départ pour la capitale néerlandaise, provoquer un jeu de chaises musicales. Reste à savoir qui sera, parmi toutes ces rumeurs, la prochaine recrue lyonnaise à ce poste érigé comme la priorité n°1 dans le Rhône.