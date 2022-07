OL Académie : Mathieu Patouillet "rêve de jouer dans son club de coeur"

Toujours juste médaillé d’or aux Jeux Méditerranéens, Mathieu Patouillet a vécu une saison remplie avec l’OL. Ayant signé un contrat stagiaire l’hiver dernier, le gardien de but rêve de faire un jour son trou dans son club formateur.

C’est ce qui s’appelle une année réussie. A 18 ans, Mathieu Patouillet a tout connu cette saison que ce soit avec l’OL et l’équipe de France avec qui il a remporté les Jeux Méditerranéens. Propulsé dans le but des U19 d’Eric Hély, le gardien de but lyonnais a été à son avantage avec 24 matchs disputés et surtout une finale de Coupe Gambardella de haut vol, dégoûtant un à un les attaquants caennais et portant ses coéquipiers vers le titre. Ayant pu faire partie du groupe de Peter Bosz à quelques reprises, Patouillet a terminé cette saison en club avec une première apparition avec la réserve en National 2 en fin de saison.

En contrat stagiaire jusqu'en 2024

A 18 ans, celui qui a été formé du côté de DOMTAC aspire à plus dans les années à venir. "Ce serait grand de jouer dans mon club de cœur, de mon enfance, dans la ville où j’ai grandi, c’est un rêve", a avoué Patouillet à nos confères du Progrès. Anthony Lopes ayant prolongé jusqu’en 2025, Mathieu Patouillet va devoir prendre son mal en patience mais l’OL peut se féliciter d’avoir des gardiens de qualité en son sein avec Justin Bengui en plus. Ayant signé un contrat stagiaire à l’hiver dernier, celui que beaucoup comparent à Hugo Lloris dans le style, doit maintenant faire fructifier ses bonnes prestations en U19 et l’or décroché aux Jeux Méditerranéens la saison prochaine en National 2 très certainement.