OL : Anthony Lopes prolonge pour deux saisons supplémentaires

Comme annoncé, Anthony Lopes et l'OL sont tombés d'accord pour une prolongation de contrat. Le gardien est désormais lié à son club formateur jusqu'en 2025.

A la différence de celle du retour d'Alexandre Lacazette, l’annonce de la prolongation d’Anthony Lopes a mis bien moins de temps à arriver. Au lendemain de l’information de L’Equipe selon laquelle le gardien de l’OL et son club formateur seraient tombés d’accord, les septuples champions de France ont officialisé la nouvelle, ce mardi. Comme annoncé, Lopes, qui était en fin de contrat en juin 2023, prolonge son bail jusqu’en 2025, plus une année en option.

Chauveau et Coupet dans le viseur ?

Ayant fait ses début en professionnels en 2012-2013, l’international portugais va passer la barre de la décennie sous le maillot de l’OL cette saison. A 31 ans, Anthony Lopes sort d’un exercice réussi sur le plan individuel, ayant fait taire les critiques après un exercice 2020-2021 des plus moyens et les doutes de début de saison de Peter Bosz. Avec 419 rencontres disputées, le natif de Givors va rejoindre le Top 5 des joueurs ayant joué le plus de matchs avec l’OL dès le début de la saison prochaine et dépasser le regretté Aimé Mignot et ses 425 matchs.