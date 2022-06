OL : Lacazette estime que Lopes ne montre que "10% de sa folie"

En attendant de rejoindre officiellement l’OL dans les prochaines heures, Alexandre Lacazette s’est confié sur certains de ses anciens coéquipiers à Lyon. S’ils risquent de repartager un vestiaire en commun, l’attaquant estime qu’Anthony Lopes est un "fou".

Le suspense devient insoutenable et chaque minute et heure qui passent semblent faire naître des doutes chez les supporters de l’OL, pressés que le feuilleton prenne fin. Alexandre Lacazette n’a toujours pas été présenté officiellement comme un nouveau joueur lyonnais malgré un accord de principe. Il reste encore quelques détails à régler avant que ce retour à la maison ne soit définitivement acté. Quoi qu’il en soit, s’il revient à Lyon, 'Lacaz' ne sera pas dépaysé.

S’il est parti à Arsenal il y a cinq ans et que de nombreuses choses ont évolué positivement et négativement dans son club formateur, l’attaquant va retrouver des têtes bien connues, à commencer par celle d’Anthony Lopes. D’un an son aîné, le gardien de l’OL est toujours là et a vécu notamment avec Lacazette le déménagement de Gerland au Parc OL en janvier 2016.

Lacazette aime ce que Bosz propose

Cinq ans après, les deux joueurs devraient donc se retrouver même si Alexandre Lacazette verra certainement en Lopes un gardien bien plus assagi qu'à son départ. Pourtant, dans un mini-clip pour le Média Carré, l’ancien d’Arsenal, qui considère Peter Bosz comme un "bon coach" et qu’il "aime ce qu’il propose", estime que le public "ne voit que 10% de la folie de Lopes. Il est très fou."

Comme Lacazette, Anthony Lopes est un amoureux de son club et vit depuis bientôt dix ans au rythme de ses émotions, qu’elles soient heureuses ou tristes, avec l’OL. L’amour du maillot, un pilier de la nouvelle stratégie lyonnaise.