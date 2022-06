Formé à l’OL mais parti s’épanouir à l’AC Milan, Pierre Kalulu sait la chance qu’il a eue. A l’OL Académie, le défenseur a appris les rudiments du haut niveau.

Ils n’ont pas pu évoluer tous ensemble avec les pros mais certains supporters ont la nostalgie de ce rendez-vous manqué. Depuis que Jean-Michel Aulas a concédé vouloir baser le nouvel projet de l’OL sur la formation à la lyonnaise, les départs d’Amine Gouiri ou Pierre Kalulu n’ont cessé de remonter à la surface. Quand le club lyonnais s’est cassé les dents avec des signatures comme Jérôme Boateng, il avait en son sein des jeunes pousses à même de pouvoir remplir ce rôle.

L’exemple de Castello Lukeba et son éclosion ont prouvé qu’il était possible de sortir de l’Académie et de s’imposer. Cette 'chance', Kalulu ne l’a pas eue. En même temps qu’il était sûrement pressé de suivre les traces de Maxence Caqueret, le défenseur a vu Rudi Garcia ne lui accorder que peu d’intérêt. Au moment de signer son contrat professionnel, il a donc préféré plier bagage et s’est engagé avec l’AC Milan. Si le choix a surpris à l’époque, plus personne ne semble le remettre en cause.

Kalulu : "Le talent lyonnais est là"

Désormais sacré après le titre de champion d’Italie décroché cette année, Pierre Kalulu continue sa progression et impressionne en Italie. Retenu avec les Espoirs pour le rassemblement de juin, le Milanais a l’occasion de retrouver ceux avec qui il a gravi les échelons au centre de l’OL."Retrouver les Lyonnais en sélection ? On est jeunes mais j'ai grandi avec eux. C'est mon adolescence, j'ai toujours vécu avec eux depuis mes 10-11 ans. Ça fait très plaisir de les retrouver, a-t-il déclaré dans une interview à Canal Plus. On échange beaucoup. Le vivier lyonnais est là. La région est connue pour et je pense que la formation qu'on reçoit à l'OL nous permet ensuite de nous mettre en valeur. Si Amine (Gouiri) et moi réussissons ailleurs, ce n'est pas un hasard. En sortant de l'OL, tu es prêt à jouer au très haut niveau. Intrinsèquement, le talent lyonnais est là."

Désormais, les supporters de l'OL aimeraient que ce talent s'exprime sur la pelouse du Parc OL pour retrouver les hautes sphères plutôt que chez des concurrents ou des cadors européens...