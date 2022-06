OL - Mercato : le club confirme "l’échec des discussions" pour Malacia

Tyrell Malacia avec les Espoirs de Pays-Bas contre l’Allemagne (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Considéré comme la priorité numéro 1 de l’OL, Tyrell Malacia ne rejoindra pas le club lyonnais. Au lendemain de l’accord annoncé entre Feyenoord et Manchester United, l’OL nous a confirmé la fin des négociations.

Mardi, Feyenoord a annoncé avoir trouvé un accord avec Manchester United pour l’arrivée de Tyrell Malacia mais il restait encore à connaitre la position de l’OL. Cette annonce servait-elle à mettre la pression sur les dirigeants lyonnais pour revoir leur offre à la hausse ou était-ce bien la fin de la piste prioritaire au poste de latéral gauche ? C’est finalement bien la deuxième option comme nous l’a confirmé le club ce mercredi matin. Interrogé sur la question, l’OL a annoncé "l’échec des discussions" et ainsi que le rôle joué par l'agent. Ce dernier a profité des discussions avec le club français pour faire baisser le prix du transfert et ainsi favoriser le deal entre Manchester United et Feyenoord.

Feyenoord demandait 25 millions d'euros

Alors que les septuples champions de France étaient presque parvenus à trouver un accord oral avec Feyenoord mardi, le clan de Malacia est venu avec l’offre de Manchester United. Cette entente trouvée depuis quelques jours entre les deux parties a donc fait capoter les négociations avec le club lyonnais. En utilisant l’OL comme "lièvre", les Red Devils ont économisé quelques millions puisque le club néerlandais demandait à la base une somme de 25 millions d’euros pour Tyrell Malacia. Aux dernières nouvelles, le deal serait sur la base de 15M€ plus deux de bonus.

