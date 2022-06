OL - Euro U19 : terrible désillusion pour Da Silva et la France en demies

Favoris avant la rencontre, les Bleuets ont déjoué en demi-finale de l’Euro U19 contre Israël (2-1). Florent Da Silva a joué 90 minutes et a été un des rares Français à surnager.

La génération Mbappé devra encore patienter pour trouver un successeur. Titrée pour la dernière fois en 2016 chez les U19, la France n’ajoutera pas un neuvième trophée continental à son armoire. Favoris mardi contre Israël en demi-finale, les Bleuets ont déjoué et se sont faits sortir à une marche de la fin. Peut-être trop confiante mais aussi désorientée par le changement tactique de Landry Chauvin avec un passage à trois derrière, l’équipe de France ne retrouvera pas l’Angleterre en finale.

Retour plus tôt que prévu à Lyon pour Da Silva

Après un parcours sans faute en groupe avec trois victoires en autant de matchs, les coéquipiers de Florent Da Silva avaient clairement fait du titre final un objectif mais c’était sans compter sur Israël. Profitant des largesses défensives françaises, les Israéliens ont fait le break avant l’heure de jeu (57e) dans la foulée d’un but contre son camp d'Issak Touré en première période (29e). Malgré un joli but d’Alan Virginius, la France n’a pas réussi à combler son retard et s’arrête aux portes de la finale. Une nouvelle fois titulaire, Florent Da Silva a surnagé dans le naufrage français mais ne rentrera pas à Lyon avec une médaille de champion d’Europe.