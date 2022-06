OL - Euro U19 : Da Silva titulaire pour la demie de la France contre Israël

Florent Da Silva avec l’équipe de France U19 (Photo by Seb Daly – UEFA)

Ce mardi (20h, La Chaîne L’Equipe), l’équipe de France U19 joue sa place pour la finale de l’Euro. Pour affronter Israël, Florent Da Silva est une nouvelle fois titulaire.

Quatre-vingt dix minutes minimum pour continuer de croire à un doublé. Tenante du titre depuis 2019 et l’annulation des deux derniers tournois à cause du Covid-19, la France n’est plus qu’à deux marches de s’offrir un deuxième succès de suite dans l’Euro U19. Après avoir validé leur ticket pour le Mondial U20 en 2023 en se qualifiant pour les demi-finales l’Euro 2022, les Bleuets doivent maintenant se défaire du piège d'Israël ce mardi (20h, La Chaîne L'Equipe) pour disputer la finale continentale qui se tiendra le 1er juillet.

Auteurs d’un sans-faute depuis le début de la compétition avec trois victoires en autant de matchs, les hommes de Landry Chauvin arrivent avec le plein de confiance. C’est également le cas de Florent Da Silva, le milieu de l’OL buteur lors du dernier match contre l’Italie. Après avoir commencé la première rencontre sur le banc, l’ancien joueur de Villefranche va connaitre une troisième titularisation de suite face à Israël.