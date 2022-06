OL - Mercato : Ellie Carpenter prolonge avec les Fenottes jusqu’en 2026

Actuellement blessée, Ellie Carpenter va avoir l'esprit libre pour se remettre sur pied. La latérale droit de l’OL vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026.

Arrivée à l’été 2020 pour prendre la suite de Lucy Bronze, Ellie Carpenter a franchi un cap dans son aventure à l’OL cette saison. Plus à l'aise, l’Australienne s’est imposée comme un pion essentiel du système de Sonia Bompastor et a grandement participé au doublé des Fenottes. Malheureusement, la finale de la Ligue des champions contre le Barça a été tragique pour Carpenter, obligée de laisser ses coéquipières après seulement un quart d’heure de jeu. Un mauvais appui et ce sont six mois d’absence qui sont tombés après la confirmation d’une rupture du ligament croisé.

Objectif fin 2022 pour un retour

Apparue en béquille au moment de la cérémonie en l’honneur des Lyonnaises à l’Hôtel de Ville, Ellie Carpenter a déjà attaqué la rééducation afin de revenir pour la fin de l’année civile. Après les larmes, c’est un sourire qui se lit sur le visage de l’internationale australienne qui a décidé de prolonger son séjour dans la capitale des Gaules. En plus de Wendie Renard, l’OL vient d’annoncer que Carpenter, qui était sous contrat jusqu'en juin 2023,est désormais liée jusqu’en 2026 avec les championnes d’Europe en titre. De quoi se concentrer pleinement sur son retour à la compétition et l’objectif de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera à domicile pour la latérale.