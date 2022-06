OL : Ellie Carpenter a débuté sa rééducation

Blessée lors de la finale de la Ligue des champions, Ellie Carpenter a entamé sa phase de rééducation. Elle espère pouvoir recourir d'ici fin août.

Le 21 mai dernier, l'OL a certes remporté la Ligue des champions face au FC Barcelone, mais il a aussi perdu Ellie Carpenter pour une très longue durée. L'Australienne a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Plusieurs semaines après ce douloureux épisode, elle a désormais entamé le travail pour revenir à son meilleur niveau. "Mercredi, cela faisait pile trois semaines que j'ai été opérée (le 25 mai). J’ai commencé ma rééducation au club, explique-t-elle au Progrès. Tout se passe bien pour l’instant, je fais des progrès et le chirurgien est satisfait de l’évolution de mon genou."

Retour en Australie dans 6 semaines

Le chemin s'annonce long pour la défenseure, qui comme Amel Majri, Dzsenifer Marozsán et Catarina Macario, devra patienter avant de rejouer avec l'Olympique lyonnais. "J’étais censée profiter d'une pause agréable, mais ce ne sera pas pour tout de suite (rires). Je vais poursuivre ma rééducation à Lyon les six prochaines semaines, puis auprès de ma famille en Australie les six semaines suivantes, raconte-t-elle. Je devrais revenir au club fin août avant le début de saison. D’ici là, je devrais pouvoir courir de nouveau."