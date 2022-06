OL : Alain Caveglia compare Johann Lepenant à Maxence Caqueret

La troisième recrue du mercato estival lyonnais n’est autre que Johann Lepenant. Pour Caveglia, qui l’a connu à Caen, il possède "un très gros potentiel" et quelques similitudes avec un certain Maxence Caqueret.

Il est de ceux qui ont participé à son éclosion du côté de Caen. Directeur sportif du club normand entre 2011 et 2019, Alain Caveglia suit le garçon de 19 ans depuis plusieurs années. "C’est moi qui ai fait signer son premier contrat professionnel à Johann Lepenant quand il avait 16 ans et demi", a indiqué le recruteur de l’OL lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

Sans surprise, il a donc évidemment été l’un des artisans de sa récente arrivée dans le Rhône. D’ailleurs, quand l’ex-attaquant lyonnais est invité à donner son avis sur Lepenant, c’est avec une belle comparaison, et de belles promesses, qu’il décrit celui qu’il considère comme "le gendre idéal". "C’est simple, c’est Maxence (Caqueret). On voit Maxence Caqueret et on voit Johann Lepenant. Je sais pas s’il va réussir et s’épanouir à l’OL. Parce que quand tu passes de Caen à Lyon, il y a une grosse marche. Mais il a un très gros potentiel."



"Il veut s'inscrire dans la durée, c'est un joueur de devoir"

Un avis partagé par Nicolas Puydebois, et pas que, au sujet de l’international U20 français. "Ce que j’aime chez lui, c’est son état d’esprit. De vouloir venir à l’OL pour grandir, pour mûrir. Que Lyon soit un tremplin, mais un tremplin pour l’équipe de France et pas pour un autre club, a détaillé notre consultant. Il veut s’inscrire dans la durée, c’est un joueur de devoir. Un joueur de club qui veut s’investir pour la progression du club."



L’état d’esprit, si cher à Caveglia quand il foulait la pelouse de Gerland dans les années 1990, est tout aussi central dans l’approche qu’il a de son nouveau poste au sein de la cellule de recrutement du club rhodanien. "C’est primordial l’état d’esprit dans un club. Et comme Lyon c’est mon club, c’est encore plus important. Quitte à avoir peut-être des joueurs moins talentueux mais il faut qu’ils soient tous prêts à mouiller le maillot pour les supporteurs", a-t-il déclaré dans TKYDG. Pour commencer, Lepenant va rencontrer ses nouveaux coéquipiers le 2 juillet prochain, date de la reprise pour le groupe de Peter Bosz.