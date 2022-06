OL : "Da Silva et El Arouch sont deux super joueurs" selon Lukeba

Dans un live sur Instagram, Castello Lukeba a fait l'éloge de deux pépites lyonnaises qu'il a connues au centre de formation de l'OL.

"Très fort", ce sont les deux mots qui ressortent quand le défenseur lyonnais issu de la génération 2002, Castello Lukeba, évoque le niveau de deux de ses coéquipiers légèrement plus jeunes que lui. Invité par un supporteur du club rhodanien à donner son avis sur Florent Da Silva, qui dispute ce mardi avec la France une demi-finale d'Euro U19 contre Israël, Lukeba a rappelé tout le bien qu'il pensait de celui qu'il a fréquenté dans les couloirs, et sur les pelouses, de l'académie lyonnaise. "Flo (Da Silva), c’est presque ma génération. C’est un 2003, il a seulement un an de moins. Depuis petit, on joue ensemble chez les jeunes. Je le connais très bien, il est vraiment très fort. Même très très fort", a déclaré le Lyonnais au cours d'un live Instagram dimanche soir en compagnie de Billy Koumetio, également passé par le centre de formation de l'Olympique lyonnais.

"Il a fait une grande campagne en Gambardella"

"Et Mohamed El Arouch, c’est pareil ?", relance directement le jeune supporteur lyonnais présent avec les deux garçons. "J'ai un peu moins joué avec lui en raison de l'âge. Mais il est aussi très fort, il a fait une grande campagne en Gambardella. Ce sont deux super joueurs", répond instinctivement Lukeba. Mohamed El Arouch, né en 2004 et auteur d'une panenka en finale de Coupe Gambardella, et Florent Da Silva, qui sort tout juste d'un prêt réussi à Villefranche en National, peuvent-ils suivre les traces de Lukeba en s'imposant avec l'équipe première de l'OL dès cette saison ?