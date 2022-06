OL : Alain Caveglia encense Mohamed El Arouch

Vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U19 en mai dernier, Mohamed El Arouch suscite beaucoup d’attente. Pour Alain Caveglia, recruteur de l’OL, le milieu représente l’avenir du club lyonnais.

Entre l’OL et son centre de formation, c’est une belle histoire d’amour qui dure depuis 72 ans. De Bernard Lacombe à Alexandre Lacazette en passant par Karim Benzema, Fleury Di Nallo ou Ludovic Giuly, l’OL Académie a toujours formé des joueurs de talent faisant le bonheur du club mais aussi des cadors européens. Après une dernière saison ratée, le centre va de nouveau occuper une place centrale dans le projet OL avec un retour aux sources voulu par Jean-Michel Aulas. Dès la reprise, le 2 juillet, nombreux seront les joueurs à avoir fait leurs gammes du côté de Tola Vologe pour certains et Meyzieu pour les plus jeunes d’entre eux.

Caveglia : "C'est un futur grand"

Mohamed El Arouch fait partie de ces derniers et sera le seul 2004 à être présent samedi dans le groupe de Peter Bosz. "Parmi les jeunes du centre, Mohamed El Arouch m’impressionne, c’est un futur grand, a déclaré Alain Caveglia sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi. Il a un très bon état d’esprit, ça se voit tout de suite. Le prochain c’est lui."

Vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U19 il y a deux mois, El Arouch est considéré comme l’un des joyaux du centre de formation. Après avoir participé à quelques entraînements avec le groupe pro la saison dernière, le milieu est amené à court terme à faire partie de la rotation lyonnaise. A 18 ans, l’attente est grande concernant le gamin d’Orange mais il ne faut pas oublier de le laisser grandir à son rythme, sans se brûler les ailes. Certains exemples plus ou moins récents à l’OL sont là pour le prouver et le justifier.