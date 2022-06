Découvrez ou redécouvrez les 129 buts de Lacazette avec l'OL

De retour à l'OL depuis jeudi, Alexandre Lacazette devrait augmenter son nombre de buts avec son club formateur. Vous pouvez retrouver ici en vidéo les 129 réalisations de l'attaquant sous le maillot lyonnais.

S'il n'est pas revenu pour les records, Alexandre Lacazette a bien en tête qu'il est actuellement le 4e meilleur buteur de l'Olympique lyonnais. A nouveau joueur de l'OL depuis jeudi, il compte déjà 129 buts sous ce maillot et ce total devrait, si tout ce passe bien, augmenter lors de ses trois années de contrat à venir.

A 3 buts du podium

Dans la ligne de mire de l'avant-centre, Serge Chiesa (132) et Bernard Lacombe (149). La marque de Fleury Di Nallo (222) apparaît comme encore trop lointaine pour le moment. "Forcément, c'est dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas ma priorité. Mon objectif est d'aider l'équipe à retrouver le haut de l'affiche et l'Europe, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Marquer des buts sera le meilleur moyen d'y arriver et si je suis performant, je devrais rejoindre le top 2. Très jeune, j'ai voulu marquer l'histoire du club, j'ai déjà commencé et je ne veux pas m'arrêter maintenant."

Ci-dessous, vous pouvez retrouver en vidéo les 129 réalisations de Lacazette avec l'OL, du 30 octobre 2010 (face à Sochaux) au 20 mai 2017 et son doublé contre Nice lors de son dernier match.