Mercato : pour Lacazette, rejoindre l'OL "était la meilleure décision à prendre"

5 ans après, Alexandre Lacazette a fait son retour à l'Olympique lyonnais. Touché par la dernière saison de l'OL, le buteur maison estime qu'il s'agissait "de la meilleure décision à prendre".

Pourquoi ce retour ?

"Merci au président, à Vincent Ponsot et à Bruno Cheyrou. Merci de l'accueil, de l'amour que vous m'avez porté ces derniers mois. Rejoindre Lyon m'a paru évident, même sans participation à une coupe d'Europe, car vu le projet et la situation du club, je me sentais utile, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Pour tout joueur qui aime recevoir de l'amour, c'était la meilleure décision à prendre.

Que Bruno se déplace pour me voir, c'était un signe fort. Anthony Lopes, ça fait 6 mois qu'il m'écrit toutes les semaines pour savoir si j'avais pris ma décision. Jeff Reine-Adélaïde aussi a poussé pour que je revienne. L'amour du club, cela suffit. Le projet était important pour moi. Le club a des ambitions et cela me plaît, il veut certains profils de joueurs. Mais je ne peux pas décider de leur signature ou de si le président va les prendre. A distance, la dernière saison a été compliquée à vivre. Ne pas pouvoir aider, c'était difficile en tant que supporteur. J'espère que cette période est terminée et qu'on va retrouver un grand OL."

"Je suis là pour aider et les épauler mes coéquipiers"

Son rôle

"Oui j'ai un rôle, après un grand, je ne sais pas, ce sont quand même des joueurs de qualité qui apprendront d'eux-mêmes. Je suis là pour les aider, les épauler et qu'on réalise une belle saison l'an prochain. Je connais bien la maison, les valeurs du club. Peut-être que ces dernières saisons, il y a eu une petite cassure et j'espère aider tout le monde à retrouver cet amour entre les supporteurs, l'OL et les joueurs."

Son évolution depuis son départ

"Je pense que j'ai progressé dans mon leadership, dans le jeu et j'analyse mieux les situations. J'ai également plus d'expérience."

"Très jeune, j'ai voulu marquer l'histoire du club"

Classement des meilleurs buteurs de l'OL

"On en parlait mercredi. Forcément, c'est dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas ma priorité. Mon objectif est d'aider l'équipe à retrouver le haut de l'affiche et l'Europe. Marquer des buts sera le meilleur moyen d'y arriver et si je suis performant, je devrais rejoindre le top 2. Très jeune, j'ai voulu marquer l'histoire du club, j'ai déjà commencé et je ne veux pas m'arrêter maintenant."

Avec Peter Bosz

"On a échangé la semaine dernière sur le projet de jeu, sur ce qu'il attendait de moi. On va parler plutôt en présaison pour qu'il me dise ce qu'il attend de moi dans une plus profonde discussion."

Les changements au club depuis son départ

"Il y a beaucoup de changements, le centre d'entraînement, le personnel, il y a beaucoup plus de monde. Cela montre que le club évolue bien. Ce ne sont pas juste des paroles, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, on voit la différence. C'est émouvant de revenir au stade. Je connais les belles ambiances, les belles soirées, j'en ai vécu pas mal et ça me fait plaisir de porter à nouveau ce maillot. J'ai hâte de retrouver mes partenaires et de commencer la saison."

"Je pousse pour que Tolisso revienne"

Corentin Tolisso

"C'est un joueur libre, donc le club peut se pencher dessus. Je ne sais pas s'il a d'autres offres ou pas, mais oui, je pousse pour qu'il revienne. Après, je laisse le président gérer le côté contractuel."

Ressent-il de la pression ?

"Oui forcément, il y a de la pression, c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour prendre ma décision. Mais on fait un beau métier, tout le monde à une certaine pression dans la vie et je pense que la mienne reste belle. C'est un beau défi que je relève."

"Je n'ai pas besoin du brassard pour aider mes partenaires"

Le capitanat

"Le coach décidera qui portera le brassard. Je n'ai pas besoin de ça pour parler ou aider mes coéquipiers."