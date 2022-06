OL - Mercato : Malo Gusto serait pisté par le PSG

(Photo by Alain JOCARD / AFP)

Afin de renforcer son couloir droit et d'apporter une alternance à Achraf Hakimi, le PSG ciblerait Malo Gusto.

Comme nous l'indiquions il y a quelques jours (lire ici), Malo Gusto possède plusieurs prétendants. Parmi les clubs intéressés, on retrouve le PSG selon les informations de L'Equipe. Paris, et notamment Luis Campos (qui doit devenir le prochain conseiller sportif), aurait placé le jeune joueur de 19 ans dans une liste de candidats potentiels pour le rôle de doublure d'Achraf Hakimi.

Néanmoins, le latéral droit est sous contrat jusqu'en 2024, et l'OL n'a pas l'intention de le céder, alors qu'il rentre dans une politique de retour à l'ADN lyonnais avec par exemple Castello Lukeba, les prolongations de Maxence Caqueret et d'Anthony Lopes et le retour d'Alexandre Lacazette.