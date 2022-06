OL : Alexandre Lacazette, de l'académie jusqu'aux sommets

Ce jeudi, l’OL a officialisé le retour de son ancienne star Alexandre Lacazette. Le buteur vient donc retrouver le club qui l'a fait grandir, et avec lequel il a acquis le statut de joueur emblématique.

“L’amour du club m’a suffi”. Voilà ce qu’a déclaré Alexandre Lacazette, jeudi, au moment de son retour à l’Olympique lyonnais. C’est une histoire vieille de presque 20 ans qui reprend, et qui ne demande désormais qu’à être parachevée. Comptant 129 buts en 275 rencontres disputées sous les couleurs rouges et bleues, l’ancien Gunner n’a désormais plus qu’à trouver 4 fois le chemin des filets pour dépasser Serge Chiesa, et s’inscrire durablement sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Ceci étant, les casquettes qu'on attend de lui sont multiples et vont au-delà des simples performances sur le terrain. On pense notamment à l’encadrement des jeunes fraîchement sortis de l’académie, qui commencent à se faire une place dans l'équipe première. Qui de mieux placé pour les comprendre qu’un vétéran dont le parcours fut similaire une dizaine d'années en arrière ?

De la formation aux pros

C’est en 2003 que le jeune Lacazette intègre l’école de foot de l’OL, après avoir été biberonné au FC Gerland (Lyon 7e) et à l'Élan Sportif (Lyon 8e). Issu d’une génération dorée de la formation lyonnaise, qui a notamment vu sortir Clément Grenier ou encore Anthony Lopes, le gone de Mermoz effectue plusieurs années d'apprentissage, jusqu’à intégrer la réserve à partir de 2008. Faisant montre de son potentiel, il s’impose en parallèle comme un élève assidu des catégories jeunes de l’équipe de France.

Au cours de l’exercice 2009-2010, l’attaquant d’origine guadeloupéenne s’illustre avec l’équipe B, en marquant 12 fois en 22 apparitions, et en obtenant à la clé un titre de champion de France des réserves. Ses performances lui permettent d’attirer l’attention du technicien des pros Claude Puel, qui fait appel à lui pour la première fois en mai 2010, lors d’un match de Ligue 1 contre Auxerre (victoire 2-1). Dans la foulée, le joueur de 19 ans paraphe son premier contrat professionnel, le 3 juin suivant.

La machine se met en route

Au cours des deux saisons suivantes, "Alex" Lacazette s'installe progressivement dans la rotation, en étant plutôt utilisé en tant qu’ailier. Même s’il est remarqué pour sa vivacité et ses dribbles, le droitier est longtemps barré par une avant-garde lyonnaise bien en place, qui contient dans ses rangs Lisandro López, Bafétimbi Gomis, Michel Bastos ou encore Jimmy Briand. Il remporte néanmoins la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012, sous la houlette de Rémi Garde. Il s’agit à ce jour de ses deux seuls trophées soulevés avec les Gones. A l’intersaison de la même année, il récupère le numéro 10, laissé vacant suite au départ d’Ederson.

Alors qu'il honore sa première sélection chez les Bleus en mai 2013, c’est au cours de l’exercice suivant que le jeune homme s'impose comme un titulaire en puissance à la pointe de l’attaque rhodanienne. Mais l’heure de la consécration sonne véritablement en 2014-2015, lorsque le natif de Lyon marque 27 fois en 33 rencontres de Ligue 1. Une performance qu’il parviendra même à dépasser deux années plus tard, en inscrivant 28 buts en championnat et 37 toutes compétitions confondues lors de la saison 2016-2017. De quoi marquer le coup pour ce qui fut sa dernière année sous le maillot de l’OL.

Ce n’était qu’un au revoir...

En effet, après une épopée européenne clôturée en demi-finale de C3 face à l’Ajax de Peter Bosz, la star du Parc OL s’est envolée en direction d’Arsenal à l’été 2017 contre 53 M €. Il était alors devenu la vente la plus conséquente jamais réalisée par Jean-Michel Aulas, avant d’être dépassé par Tanguy Ndombele en 2019.

Après 5 années de vicissitudes du côté de Londres, où il fut tout de même désigné capitaine pour cette fin de saison, le numéro 9 qui a récemment soufflé sa 31e bougie retourne donc à ses premiers amours. A lui maintenant de contribuer à “retrouver un grand OL”, comme il en a lui-même exprimé le souhait.