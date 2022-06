Mardi, Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l'OL de deux saisons. Le portier a évoqué cette décision, qui semblait logique pour les deux parties.

Pourquoi avoir prolongé ?

"Je voudrais remercier les trois personnes assises à côté de moi (les dirigeants), mes conseillers qui ont fait en sorte que tout cela se passe vite histoire que je puisse partir en vacances l'esprit tranquille. Ma famille aussi, qui m'a permis d'être serein et de bien travailler durant toute la saison. Je pense également à Rémy Vercoutre qui m'a beaucoup apporté. On a de belles années à venir donc c'est pour ça qu'on avance tout ensemble avec le beau projet que le président, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou vont instaurer. Pour moi, c'était la suite logique de continuer l'aventure dans le club que j'aime, que je représente et qui me fait vibrer quand je porte ce maillot.

On a tous fait les choses très rapidement donc d'un côté comme de l'autre, cela a été assez simple car on savait ce qu'on voulait. Déjà, je suis parti dans un état d'esprit en début de saison où je devais me remettre la tête à l'endroit. Je me suis concentré sur mon travail pour enlever certains doutes. J'ai essayé d'être le meilleur possible sur le terrain. Mois après mois, je prenais énormément de plaisir et les choses se sont faites naturellement."

"J'espère aller le plus haut possible"

Le record du nombre de matches disputés par un gardien de l'OL

"Je ne me suis jamais trop caché d'avoir cette ambition d'aller chercher des records et des légendes de ce club. Avoir trois années devant moi, ça me laisse encore le temps pour faire des choses. J'espère aller le plus haut possible, et pourquoi pas aller chercher la place tout en haut."

La venue d'Alexandre Lacazette

"On a pas mal discuté pendant un long moment, surtout sur les 6 derniers mois pour faire en sorte qu'il revienne pour qu'on puisse démarrer une nouvelle histoire ensemble et remettre l'OL sur le toit de l'Europe. On est très proche, ça se fait naturellement. On a tout les deux le cœur rouge et bleu, c'est plus facile."

"On a tous la volonté que les résultats suivent"

Faire remonter la pente au club

"On a tous la volonté que les résultats suivent. J'étais concentré sur mes performances pour rapporter un maximum de points à l'équipe. Bien sûr, on ne maîtrise pas tout, mais cela faisait partie des choses auxquelles je m'étais attaché. Je sais que dans le football, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. J'ai assez d'expérience pour faire la part des choses."

Faire toute sa carrière à l'OL ? "C'est une forte possibilité"

Etre l'homme d'un seul club

"C'est une forte possibilité. J'ai un contrat jusqu'en 2o25 et ensuite, j'aurai encore de très belles années derrière moi, donc pourquoi pas, allons-y."

Aller remporter un trophée

"On va changer ça très rapidement je l'espère. On est dans un club ambitieux. Nous avons besoin de faire grossir ce palmarès en apportant des trophées. Cela signifierait énormément de joie au club, pour les joueurs, le président, les supporteurs et toutes les personnes qui sont dans l'institution."