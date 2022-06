OL : le maillot domicile 2022-2023 dévoilé

L'Olympique lyonnais a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, au moment de la présentation d'Alexandre Lacazette.

Après une saison 2021-2022 à oublier, l’OL a déjà les yeux rivés vers l’échéance suivante. Au moment de l’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette, le club rhodanien a fait d’une pierre deux coups en dévoilant par la même occasion son nouveau maillot domicile. Cette tunique, qui sera portée par les hommes et les femmes, présente la particularité d’arborer la bande rouge et bleue au milieu, alors qu’elle était excentrée l’an passé. Ce nouvel uniforme est ainsi semblable à celui de l’exercice 2016-2017, le dernier de Lacazette à Lyon.

Disponible en précommande

“Afin d’incarner un peu plus son ancrage historique, le maillot intègre également la présence du chevron (galon en V) présent dans les bandes verticales, précise le club dans son communiqué. C’est un véritable retour aux sources qui s’exprime à travers ce visuel, puisque le chevron figurait déjà sur le maillot 1953-1954, saison record sur le plan offensif, mais aussi lors du retour de l’OL en Division 1 en 1989-1990 et en Coupe d’Europe à l’issue de la saison 1990-1991.”

Cette tenue 2022-2023 est d’ores et déjà disponible en précommande. Une tunique spéciale rouge, bleue et or (couleur des armoiries lyonnaises), qui avait déjà utilisée à la fin de la dernière saison, devrait faire office de troisième maillot.