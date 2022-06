OL : Ludovic Giuly intègre le staff, Hendrie Krüzen quitte le club

Ludovic Giuly (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ce mercredi, l'Olympique lyonnais a annoncé plusieurs changements dans son staff. Ludovic Giuly revient au club en tant qu'entraîneur-adjoint en charge des attaquants. Arrivé l'été dernier, Hendrie Krüzen n'est lui plus dans l'équipe de Peter Bosz.

L'Olympique lyonnais souhaite désormais s'appuyer sur un ADN plus rhodanien, et cela se remarque également dans l'encadrement technique. Ce mercredi, l'OL a officialisé le retour de Ludovic Giuly. Il aura le rôle d'adjoint en charge des attaquants. L'ancien Barcelonais revient dans son club formateur, où il a évolué de 1994 à 1998. L'ex-international français a signé un contrat de 2 ans et sera à la reprise avec le staff de Peter Bosz le 2 juillet.

Giuly a commenté cette nomination sur le site de l'OL. "Je suis très honoré de revenir ici à Lyon. C'est un geste fort de la part du club d'avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur, a-t-il affirmé. J'avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre."

Cheyrou plus proche du groupe

Il remplace Hendrie Krüzen, qui quitte le Rhône pour retrouver la formation d'Heracles Almelo. Le Néerlandais était arrivé l'été dernier avec Bosz. Comme nous l'indiquions, Bruno Cheyrou se voit lui acquérir un rôle plus proche du groupe professionnel. Le conseiller technique et directeur de la cellule de recrutement fera le lien entre l'entraîneur et les joueurs.