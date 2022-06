OL : Botafogo reste la priorité de Textor

Actionnaire à 90% du club de Botafogo, Textor s'apprête également à racheter des parts à l'OL. Néanmoins, l'investisseur américain a indiqué que sa priorité allait à l'équipe brésilienne, se reposant sur Aulas pour gérer l'Olympique lyonnais.

Après une première prise de contact mardi, John Textor est retourné au Brésil ce mercredi matin pour recevoir les clés de la ville de Rio. Un signe de son engagement avec l'équipe de Botafogo dont il détient 90% du capital. Un travail qui ne devrait pas s'estomper avec son arrivée comme actionnaire de l'OL.

En effet, l'Américain, qui s'apprête à racheter les parts d'IDG et de Pathé, a confié qu'il donnait sa priorité à la formation basée à Rio de Janeiro. "L'Olympique lyonnais est dirigé par le même président depuis 35 ans, Jean-Michel Aulas, et il continuera d'en être le président-directeur général, a-t-il rappelé à PVC, publié par Globo. Mon plein temps est et continuera à être à Botafogo."

"Créer un écosystème de clubs collaboratifs"

Outre ces deux équipes, John Textor est aussi actionnaire à Crystal Palace (Angleterre) et au RWD Molenbeek (Belgique). Il a un plan très précis pour ces quatre entités. "Pour être clair, quand j'ai commencé ce projet, j'ai essayé de créer le premier écosystème de clubs collaboratifs qui s'entraideront d'une manière que l'argent ne peut pas, a-t-il expliqué. Ce sera le seul moyen de rivaliser avec les géants du monde qui appartiennent à des oligarques ou à des états souverains."