Parc OL : 73 000 spectateurs attendus pour le concert d'Indochine

Le record d’affluence de l’histoire du Parc OL est en passe d’être battu. Environ 73 000 personnes doivent affluer samedi dans le stade pour le concert d’Indochine.

Ce n’est pas pour fêter les 35 ans de Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique lyonnais, mais bien pour célébrer les 40 ans de carrière du groupe de pop rock français Indochine sur la scène du Parc OL. Samedi 25 juin, ce sont 73 000 personnes qui ont obtenu un précieux sésame pour venir chanter à partir de 20h, dans les travées du stade ou sur la pelouse, les tubes phares de Nicola Sirkis et ses fidèles compagnons.

L'OL "invite vraiment les gens à arriver tôt"

Jamais l’enceinte située à Décines-Charpieu n’avait accueilli plus de 60 000 personnes au cours d’une même soirée. A cette occasion, l’OL prévoit une grosse organisation, et "invite vraiment les gens à arriver tôt au stade, pour que les flux sur les transports en commun soient fluides", explique Pierre Duprat, le directeur des grands évènements de l'OL. A noter que les parkings voitures du stade sont déjà tous complets. L’ouverture des portes est prévue pour 17h30. Des buvettes en extérieur et autres food-trucks ouvriront dès midi sur le parvis. Toutes les informations pour vivre cet évènement dans les meilleures conditions sont disponibles ici.