OL - Rachat : Jamie Salter, le "très bon ami" associé à Textor

Pour devenir le prochain actionnaire majoritaire de l’OL, John Textor s’est entouré "d’un partenaire de longue date". Jamie Salter, mais aussi Bill Foley, deux hommes ayant déjà un pied dans le monde du sport.

John Textor n’arrive pas seul dans le Rhône. Pour les rachats de Botafogo, Molenbeek ou Crystal Palace, le futur actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais avait investi à chaque fois son propre capital personnel dans la reprise de ces clubs. Mais pour prendre le rôle d’actionnaire majoritaire de Lyon (à 66%), les choses se passent différemment. L’investisseur américain de 56 ans, qui a été présenté ce mardi en conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas, s’est associé à des hommes de confiance au sein de la société Eagle Football Holdings LLC, prévue pour le rachat de l’OL.

Un entrepreneur canadien de 58 ans, Jamie Salter, qui détient depuis août 2021 la marque Reebok rachetée au groupe Adidas. "C’est un partenaire de longue date, on travaille ensemble depuis 25 ans. Nous sommes aussi de très bons amis. Il a énormément d’énergie", a déclaré John Textor mardi devant les journalistes. D’après Forbes, sa fortune est estimée à un peu plus d’un milliard d’euros. Et si aujourd’hui M. Salter possède plus d’une trentaine de marques dans son groupe Authentic Brands Group Inc, c’est avec une marque de snowboard, comme John Textor, que le Canadien s’est lancé dans les affaires au cours des années 1980. Puis comme son ami américain, Jamie Salter aurait récemment eu un vif intérêt pour le football. Puisque selon le média Bloomberg, il s’était joint à une offre concernant le projet de rachat de Chelsea en début d’année.

"Ils m'ont rejoint pour renforcer ma façon de voir les choses"

A ces deux hommes s’ajoute Bill Foley, le propriétaire de la franchise de NHL des Las Vegas Golden. "C’est quelqu’un de très généreux, un très bon ami comme M. Salter. Ces deux partenaires m’ont rejoint pour renforcer ma façon de voir les choses et d’avancer", glisse Textor. Forbes avance également un peu plus d’un milliard d’euros concernant la fortune de l’homme d’affaires américain de 77 ans. À noter que les investissements de M. Foley et M. Salter pour le rachat de l’OL n’ont pas été communiqués. Pour l’heure, les amoureux de la marque aux trois bandes peuvent déjà respirer. John Textor a clarifié, avec humour, que "Reebok n’allait pas remplacer Adidas".