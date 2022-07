Passé pendant plus de dix ans par l’OL, Grégory Coupet est devenu une référence à son poste. L’ancien gardien français est dans le top 10 des portiers ayant réalisé le plus de clean sheets dans le championnat de France.

En 17 saisons dans le championnat de France, Grégory Coupet s’est forgé une belle réputation. Celle de l’un des meilleurs gardiens français, si ce n’est le meilleur à une époque comme en attestent ses quatre distinctions de suite (2003, 2004, 2005, 2006) aux Trophées UNFP dans la catégorie des gardiens. S’il a fait ses débuts dans l’élite avec l’AS Saint-Etienne et refermé ce chapitre avec le PSG en 2011, c’est bien avec l’OL que Coupet a connu ses années fastes en même temps que le club dominait. Ultra-dominants, l’OL et son portier n’ont laissé que des miettes sur leur passage et il semblait presque impossible de tromper Grégory Coupet.

153 clean sheet avec l'OL

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’ancien entraîneur des gardiens des Girondins de Bordeaux fait partie du top 10 de ceux qui ont réalisé le plus de clean sheets dans le championnat de France. Avec 170 matchs sans prendre de but sur 465 joués entre le Forez, la capitale des Gaules et Paris, le vice-champion du monde 2006 occupe la 8e place de ce classement. C’est lors de la saison 2003-2004 qu’il s’est montré le plus solide avec 18 rencontres à finir invaincu après 90 minutes et seulement 22 buts encaissés en 35 matchs. La palme de ces clean sheets revient quant à elle à Jean-Luc Ettori qui en a réalisé 241 sous le maillot de l’AS Monaco, soit 40% de ses matchs…