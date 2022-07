Mercato : l’OL se lancerait sur la piste Grimaldo (Benfica)

A la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine, l’OL aurait des vues sur Nicolas Tagliafico. Au Portugal, le nom de Grimaldo est lui annoncé comme une piste creusée par la direction lyonnaise.

C’est devenu le point chaud du mercato de l’OL dans le sens des arrivées. En présentant Corentin Tolisso, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot ont rapidement mis en avant la nouvelle priorité lyonnaise, à savoir la recherche d’un arrière gauche. En attendant de potentiels et espérés départs, la cellule de recrutement de l’OL ne recrutera pas plus qu’un latéral pour faire la paire avec Henrique. Depuis vendredi, les noms et les pistes se succèdent avec Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) en tête de liste d’après L’Equipe. Face à l’échec du dossier Tyrell Malacia, la direction lyonnais a pris ses dispositions et établi une short-list avec deux autres noms qui n’ont pas filtré en plus de celui de l’Argentin.

L'OL viserait-il des joueurs bientôt libres ?

Alex Grimaldo en ferait-il partie ? A en croire Record, il se pourrait bien puisque le quotidien portugais annonce que le latéral de Benfica, formé à la Masia barcelonaise, serait dans le viseur du club français. Ancien international espoir espagnol, Grimaldo est arrivé en 2015 au club lisboète et, comme Tagliafico ou Raphael Guerreiro deux des noms qui reviennent le plus, ne possède plus qu’un an de contrat avec Benfica. Ce dernier demanderait aux alentours de dix millions d’euros pour le latéral, également pisté par Arsenal, et qui avait inscrit 6 but et délivré 9 passes la saison dernière.