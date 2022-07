Sur ce mercato, l'OL a jusqu'ici connu plusieurs arrivées pour très peu de départs. Ce vendredi, les dirigeants lyonnais ont évoqué les cas Jérôme Boateng, Léo Dubois ou encore Lucas Paquetá.

A l'OL, il a sur les dernières semaines surtout été question des arrivées de nouveaux joueurs. Entre Alexandre Lacazette, Rémi Riou, Johann Lepenant, Corentin Tolisso et le prolongement du prêt de Tetê, le club a constitué un effectif fourni sur certains postes à Peter Bosz. Peut-être trop fourni même dans plusieurs secteurs, ce qui devra être corrigé, et les dirigeants en ont bien conscience. Cela passe donc par des départs, avec pour objectif de construire un groupe "cohérent par rapport aux recommandations de Peter et aux schémas que l'on veut mettre en place", a glissé ce vendredi Bruno Cheyrou.

Accompagné de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, ils ont fait un point sur quelques dossiers, avec des noms qui reviennent souvent dans les rumeurs de transfert. Pour commencer, celui qui a certainement la plus forte valeur marchande aujourd'hui dans l'équipe, Lucas Paquetá. "Il y a des propositions pour lui. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs, affirme Aulas. Pour Lucas, évidemment le sujet c'est posé, on réfléchit. L'entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs."

Discussions à venir avec Boateng et Dubois

Outre le Brésilien, d'autres cas comme ceux de Jérôme Boateng et Léo Dubois, déclassés dans la hiérarchie au fur et à mesure de l'exercice 2021-2022, ont été commentés. Pour l'Allemand, une réunion est prévue samedi. "On discutera à ce moment-là avec lui pour connaître son état d'esprit et sa volonté. Mais c'est évident que nous avons beaucoup de défenseurs centraux, a reconnu Bruno Cheyrou. Il faudra être cohérent. On sait que Castello Lukeba a marqué beaucoup de points, il y a aussi Sinaly Diomandé, Damien Da Silva et Cenk Özkaçar, avec en plus Thiago Mendes. Pour un joueur du calibre de Jérôme, il a besoin de sentir important donc c'est difficile pour lui d'imaginer autre chose que d'être titulaire."

Concernant l'international français, le rôle de remplaçant de Malo Gusto lui semble pour l'instant promis. Mais là aussi, un départ est envisageable. "On doit le rencontrer également. Par rapport à sa fin de saison et au fait que Malo ait été exceptionnel, c'est difficile vis-à-vis de son statut et à son âge de s'imaginer en tant que doublure, a déclaré le responsable du recrutement. Il faut trouver le bon compromis entre protéger nos intérêts et lui permettre de poursuivre sa carrière. On doit être intelligent dans les discussions. On a fait signer Irvyn Lomami, donc on peut imaginer que pour le moment, on a trois potentiels latéraux droits. Si Léo nous dit je veux rester numéro 2 à Lyon, on verra quelle sera notre position à ce moment-là."

Les cas particuliers d'Aouar et Dembélé

Enfin, Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont en fin de contrat en 2023 et leur futur se joue maintenant, à 12 mois de se retrouver libres de signer où ils le souhaitent. "C'est un marché un peu particulier. Nous avons réussi à prendre de l'avance, mais de manière générale, le mercato est assez calme et je pense qu'il va bouger petit à petit, a indiqué Bruno Cheyrou. Je reste assez confiant sur le fait que nos joueurs vont attirer la convoitise. On souhaite se débarrasser de personne, on ne va pas faire de loft. Après, c'est évident que les footballeurs en fin de contrat dans un an ont un projet peut-être un peu plus individuel que celui du club. Maintenant, au vu de notre recrutement, il peut y avoir des joueurs qui ont finalement envie de rester car on veut construire une équipe top."